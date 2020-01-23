Определен самый популярный московский ЗАГС

Москва, 23 января. Самым популярным среди московских молодоженов в 2019 году стал Дворец бракосочетания №1, сообщает пресс-служба управления ЗАГС столицы.

Этот Дворец бракосочетания также известен как Грибоедовский ЗАГС. Согласно данным пресс-службы учреждения, за прошедший год там было зарегистрировано свыше 5,6 тысячи брачных союзов.

Отмечается, что с начала декабря 2019 года ЗАГС начал работать ежедневно, а с 21 декабря — круглосуточно.

«Такой график работы ЗАГСа позволит большему числу пар вступить в брак именно в легендарном дворце. А также молодожёнам будет доступна регистрация брака в красивые даты, которые выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС», — сообщают в пресс-службе ведомства.

В управлении подчеркивают, что в топ-5 популярных ЗАГСов также вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделы.

«Газета.ру» сообщает, что в «красивые даты» февраля 2020 года (2, 20 и 22 числа) собираются расписаться более 3 тысяч московских пар.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, из-за большого количества заявлений в столице дополнительно будут работать три отдела ЗАГС 2 февраля и торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля.