Президент Ирака заявил, что Ближнему востоку не нужен новый конфликт

Давос, 23 января. Ирак и Иран много воевали в прошлом, но теперь обе страны должны сохранять хорошие отношения. С таким призывом выступил президент Ирака Бархам Салех на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отвечая на вопрос о возможном росте иранского влияния в Ираке после гипотетического ухода американских войск, он напомнил о добрососедских отношениях Ирака и Ирана. По словам Салеха, ни один житель Ирака не хочет возвращаться к конфликту с восточным соседом.

«Ирак и Иран должны сохранять хорошие отношения, которые одинаково устраивают обе страны», — заявил Салех.

Он подчеркнул, что никому не удастся подорвать иракский суверенитет, а Багдад не собирается возвращаться в состояние конфликта с Ираном.

Кроме того, Салех прокомментировал убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Иракский президент назвал покойного «иконой» для Ирана и его системы национальной безопасности. Также он оценил вклад Сулеймани в борьбу с терроризмом в регионе.

«Касем Сулеймани вел войну в том числе с террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) вместе с иракскими силами на территории Ирака», — подчеркнул президент.

Салех указал, что Иран играет важную роль во всем ближневосточном регионе, и Ирак, как его сосед, должен поддерживать с ним диалог. По мнению иракского президента, сейчас обстановка на Ближнем востоке является опасной и нестабильной, а восстановление мира остается непростым процессом.

«Сейчас очень опасный момент. И Ближнему Востоку не нужен новый конфликт», — заявил Салех.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. В нем принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует провести двусторонние переговоры с главами Ирака, Пакистана, Евросоюза и Швейцарии.

1 Организация запрещена на территории РФ.