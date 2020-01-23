Депутат Госдумы Бальбек объяснил, что поможет остановить конфликт в Донбассе

Москва, 23 января. Конец вооруженного конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли украинской стороны, заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Так российский парламентарий прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что проблемы на востоке Украины можно решить «завтра». По словам главы украинского государства, Киев «защищает» в Донбассе свою территорию, однако при обоюдном желании сторон «готовь прекратить войну».

По мнению Руслана Бальбека, власти ЛНР и ДНР также заинтересованы в окончании конфликта.

«Мне хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет, люди устали», — говорит российский депутат.

Парламентарий подчеркнул, что поддерживает стремление Владимира Зеленского к миру вместе с миллионами россиян и украинцев.

«Воля украинского президента и стремление всех остальных следовать этому решению — вот главный залог остановки конфликта на юго-востоке Украины», — резюмировал Бальбек.

Как передает «Газета.ру», ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил президенту страны Владимиру Зеленскому стратегию национальной безопасности, где, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Российской Федерацией и напряжения в двусторонних отношениях. При этом, там же подчеркивается, что Киев будет осуществлять комплекс политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности под общим названием «Крым — это Украина».