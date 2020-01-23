ФАС определила перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны

Москва, 23 января. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определилась с примерным перечнем программ, обязательных для предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, реализуемых на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект постановления правительства РФ о требованиях к предустановке обсудили в среду в ФАС. Проект четко регламентирует, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки отечественных программных приложений. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, ведомство предложило постепенный переход: сделать обязательной предустановку для смартфонов с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, для Smart TV — с 1 июля 2023 года.

По его словам, на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусы, навигаторы, поисковые системы, программы доступа к госуслугам и платежные системы. На планшетах, компьютерах и Smart TV — программы аудиовизуального сервиза, а также ПО для просмотра программ I и II мультиплекса.

«Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей», — говорится в сообщении ФАС.

Ожидается, что проект постановления передадут в кабмин уже в марте.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на зарубежных девайсах, которые продаются в России был принят в начале декабря 2019 года.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что принятие закона об отечественном программном обеспечении никак не повлияет на стоимость техники и присутствие в России таких крупных брендов, как например Apple, сообщает RT.