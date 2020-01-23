ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

Донецк, 23 января. Два населенных пункта на территории ДНР были обстреляны крупнокалиберной артиллерией украинских военных. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня с 21:55 до 22:09 (время совпадает с московским, — Прим. ФАН) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Новая Таврия и Коминтерново», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, украинские силовики совершили не мене 20 выстрелов из орудий калибром 152 миллиметра.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. Реакцией Украины, которой на тот момент руководил президент Петр Порошенко, стал ввод в регион войск. Это привело к началу братоубийственного конфликта, жертвами которого стали не менее 13 тысяч человек.

Чтобы прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе, неоднократно заключались договоренности о прекращении огня на всей линии соприкосновения. Однако все они в итоге нарушались ВСУ, которые продолжают атаковать территорию республик.