Онищенко рассказал о причинах возникновения коронавируса

Москва, 23 января. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, откуда появился коронавирус, который стремительно распространяется в Китае. Подозрение на заражение вирусом уже фиксируются и в других государствах.

По мнению Онищенко, вирус существует уже давно, но ему только сейчас удалось перейти на человека.

«Сейчас вирус преодолел видовой барьер. Поначалу думали, что это морепродукты, однако эта версия ненадежна. Речь идет о пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи», — подчеркивает парламентарий.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке в городе Ухань неизвестной пневмонии. Спустя неделю специалисты определили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным китайских властей, было зарегистрировано 17 летальных исходов и не менее 470 случаев заражения.

Министерство здравоохранения России приступило к созданию противовирусной вакцины, также ведомство ведет переговоры с учеными из Китая о возможности получения биологического материала. В Роспотребнадзоре сообщили, что контроль по всей границе страны будет усилен из-за вспышки вируса. Как сообщает «Газета.ру», в Санкт-Петербурге двое человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус. У 20-летнего гражданина Китая подозрения на коронавирус не подтвердились, а анализы 23-летнего петербуржца будут готовы ориентировочно в четверг.

Как говорит главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, что ведомство не собирается объявлять экстренную ситуацию в Российской Федерации.