Сестра Фриске провела экскурсию по квартире певицы

Москва, 23 января. Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья провела в соцестях экскурсию для своих подписчиков по квартире Жанны. Похоже, квартира до сих пор пустует, все вещи артистки остались нетронутыми, за их сохранностью следят родственники.

Наталья Фриске иногда публикует на своей странице в Instagram архивные снимки своей знаменитой сестры на радость ее поклонникам. В среду она решила провести экскурсию по квартире Жанны, опубликовав видео в сторис.

По словам Натальи, в квартире совсем ничего не меняли. Вещи Жанны остались на тех же местах, где были при ее жизни: косметика, одежда, туфли, книги и столовые приборы.

«Мы здесь ничего не трогаем, только пыль протираем», — заявила Наталья.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у певицы начались еще до рождения ребенка, однако это не заставило ее передумать стать матерью. После рождения сына врачи диагностировали у артистки неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако победить его ей так и не удалось.

После кончины певицы между ее гражданским мужем и семьей разгорелся скандал, который не утихает до сих пор. В конце прошлого года отец Жанны Дмитрий Копылов отреагировал встречными обвинениями на заявления Дмитрия Шепелева, произнесенные ранее в ходе интервью журналистке Ксении Собчак.

Вдовец исполнительницы обвинил семью Фриске в воровстве, лжи и нежелании видеться с внуком, более того, он заявил, что за два года до болезни Жанна враждовала с отцом. Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске, передавала «Газета.ру».