Глава фракции «Слуга народа» заявил об отсутствии силового плана возвращения Донбасса

Киев, 23 января. Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия усомнился в том, что Украина располагает планом силового возвращения Донбасса.

Об этом Давид Арахамия рассказал во время Международного экономического форума в Давосе.

«Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование», — заявил украинский политик.

По его мнению, для урегулирования ситуации в Донбассе требуется добиться полного прекращения огня. Он отметил, что до сих пор в регионе по обе стороны погибают мирные граждане.

«Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги», — сообщил Арахамия.

Напомним, что 21 января замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская сторона не исключает вариант возвращения контроля над восточными регионами силовыми методами и призвал быть готовым к такому ходу событий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Украине надо сделать общую историю с неконфликтными именами героев, передает «Газета.ру». Зеленский подчеркнул, что украинцы в разных регионах думаю по-разному. Президент Украины отметил необходимость построить «общую историю» и найти героев, чьи имена бы не вызывали неприятия у жителей разных регионов, и не были бы противоречивы в настоящем и будущем Украины.