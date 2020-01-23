Военный корреспондент США заявил, что удар Ирана стал неожиданностью для Белого дома

Вашингтон, 23 января. Власти США не предполагали, что Иран в ночь на 8 января нанесет ракетный удар по американским базам в Ираке. Об этом заявил военный корреспондент Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники в Пентагоне.

По его словам, американские чиновники оценили вероятность удара со стороны Ирана, как «низкую». Томлинсон отметил, что Вашингтон не ожидал такой серьезной атаки со стороны Ирана.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство Соединенными Штатами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР, которое произошло 3 января.

Как отметил ранее старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино, президент США Дональд Трамп мог приказать убить генерала Сулеймани, чтобы укрепить свои позиции на предстоящих выборах в США.

Сулеймани погиб 3 января, когда американские военные нанесли авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного.

Ряд ближневосточных стран, включая Ирак, уже потребовали от США вывести свои войска из региона, так как именно военное присутствие США вызывает рост нестабильности и террористической активности на всем Ближнем Востоке.