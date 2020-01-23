Мишустин назначил Скворцову главой ФМБА

Москва, 23 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в распоряжении главы кабмина, опубликованного пресс-службой правительства РФ.

Скворцова занимала должность министра здравоохранения с 2012 года. 21 января президент РФ Владимир Путин назначил ее на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Ранее должность главы Росздравнадзора занимал Михаил Мурашко, который был назначен министром здравоохранения в новом составе правительства РФ.