Мишустин назначил главой Пенсионного фонда Максима Топилина

Москва, 23 января. Главой Пенсионного фонда России назначен Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайта правительства.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», —говорится в документе.

Еще одним бывшим министром, получившим пост в новом правительстве, стала Вероника Скворцова. В прежнем правительстве она возглавляла министерство здравоохранения, теперь она, указом Мишустина, получит должность главы Федерального медико-биологического агентства, пишет газета «Известия».

Список нового кабинета министров был представлен Мишустиным президенту России Владимиру Путину 21 января. Согласно этому документу, Скворцову и Топилина на их должностях сменили соответственно руководитель Росздравнадзора Владимир Мурашко и заместитель министра финансов РФ Антон Котяков.