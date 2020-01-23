Поклонская призвала верующих не уподобляться комикам

Москва, 23 января. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику, а не жаловаться на «высказывания невежд».

Поклонская в беседе с РИА Новости прокомментировала скандалы, разгоревшиеся вокруг телеведущего Ивана Урганта и комика Александра Долгополова. По ее словам, данная ситуация вызывает у нее противоречивые чувства.

Парламентарий подчеркнула, что не поддерживает тех, кто оскорбляет православную веру, поскольку не понимает, зачем они это делают.

«Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами. Верующий человек — это высококультурный и сдержанный, смелый человек, поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же. Устраивать инквизицию тоже не верно», — заявил она.

Ранее православная общественная организация «Сорок Сороков» разместила петицию с требованием лишить Урганта гражданства РФ. Поводом для возмущений послужила передача «Вечерний Ургант», в которой ведущий позволил себе шутку над Иисусом Христом. Авторы петиции также потребовали наказать редакторов передачи и убрать популярное шоу из сетки вещания Первого канала.

Отметим, что после этого Поклонская заступилась за телеведущего. Она назвала подобного рода идеи недопустимыми, по ее мнению, они наносят серьезный вред российской государственности. Депутат считает, что активист, предложивший лишить Урганта гражданства, таким образом проявил нетерпимость.

Позднее разгорелся новый скандал. На петербургского комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих. Как сообщала «Газета.ру», его разыскивает полиция, чтобы допросить. Предположительно, заявление связано с шуткой об имени Иисуса, которому, по мнению комика, больше подошло бы имя Богдан.