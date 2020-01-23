Власти КНР запретили жителям Уханя покидать город из-за вспышки коронавируса

Пекин, 23 января. Правительство Китая временно запретило жителям Уханя покидать город из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает местная газета Global Times.

Согласно последним данным, в Китае число погибших из-за вспышки коронавируса выросло до семнадцати человек.

«Власти [Уханя]приостанавливают работу автобусов и метро в городе, рейсы из вокзалов и аэропортов прекращаются с 10:00 (05:00 по московскому времени, Прим. ФАН) четверга на фоне роста эпидемии коронавируса», — сообщило издание в Twitter.

В городе Ухань проживают более одиннадцати миллионов человек. Сам город расположен в провинции Хубэй.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Отмечается, что первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов. Согласно предварительным данным, возбудителем нового заболевания стали ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV.

Возбудитель болезни продолжает распространяться, новые случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Также есть подозрения на заражение в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Согласно сообщению китайских властей, вирус передается от человека к человеку.