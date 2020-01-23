Более 250 млрд рублей сняли из банкоматов Сбербанка за пару часов из-за фейковой новости

Давос, 23 января. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об инциденте с фейковой новостью из-за которой клиенты банка за несколько часов сняли более 250 миллиардов рублей.

Об этом зампред правления Сбербанка рассказал во время экономического форума в Давосе.

«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa в 00.00 перестанут работать. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — рассказал Станислав Кузнецов.

По его словам, Сбербанк был вынужден в круглосуточном режиме решать все вопросы, которые были связаны с управлением наличными деньгами и их транспортировкой.

«Только благодаря этому мы не без труда смогли избежать массовой паники в нашей стране. Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу», — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Сбербанк часто становится объектом «фейк-ньюз». В 2017 году в социальных сетях разошлась информация об изменении условий обслуживания дебетовых карт Сбербанка без ведома клиентов. Президент Сбербанка назвал эту информацию «фейком от начала и до конца». В 2019 году распространялись слухи о том, что Сбербанк будет взимать комиссию в 13% за переводы с карты на карту, что также было опровергнуто главой банка.

Ранее Кузнецов сообщал, что в начале января 2020 года Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая была успешно отражена. Как передает RT, атака была в 30 мощнее чем самая мощная атака за всю историю банка.