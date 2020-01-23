Роскомнадзор запросил у Facebook и Twitter информацию о локализации данных россиян

Москва, 23 января. В соответствии с российским законодательством Роскомнадзор направил запросы в Facebook и Twitter о предоставлении информации о локализации баз персональных данных пользователей из Российской Федерации, сообщает пресс-секретарь ведомства.

Согласно закону о персональных данных, действующего с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны хранится на территории РФ. Сайты игнорирующие данное правило на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон будет действовать как на российские, так и на иностранные компании.

В декабре 2019 года президент России подписал закон, который вводит штрафы до 18 миллионов рублей за нарушение требований хранения личных данных в Российской Федерации.

«В рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством России, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от компаний запрошенную информацию», — сообщает пресс-секретарь Роскомнадзора.

Напомним, что Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал у социальных сетей Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных россиян, согласно требованиям закона. Однако ведомство не получило ответа и инициировало административное производство в отношении компаний. В апреле 2019 года суд оштрафовал оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Отмечалось, что компаниям было дано 9 месяцев для локализации базы данных российских пользователей в РФ. Этот срок истек в начале января 2020 года.

Как сообщает RT, 20 января Елена Прохорова сменила Вадима Ампелонского на посту пресс-секретаря Роскомнадзора.