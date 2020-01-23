Командование США озвучило причину нахождения американских войск в Сирии

Вашингтон, 23 января. Американский генерал-майор Алекс Гринквич, занимающий должность заместителя командующего операцией сил коалиции против ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) заявил, что власти Сирии якобы не смогут обеспечить «эффективное управление» в борьбе с боевиками ИГ.

«Для полного уничтожения ИГ требуется эффективное управление, и я не уверен, что режим (так в США называют правительство Сирии, — Прим. ФАН) может его обеспечить», — сказал Гринквич, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях войска коалиции могут покинуть Сирию.

Отметим, что подлинной целью США в Сирии является кража сирийской нефти руками курдов и ЧВК Blackwater. Федеральное агентство новостей вскрыло факт того, что несколько тысяч наемников Blackwater были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки. Наемники из Blackwater также прикрывают внедрение американцев в районы нефтегазовых месторождений Сирии. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии.

Кроме того, стоит напомнить, что американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, следствием чего стал стремительный рост терроризма и экстремизма в регионе. ВС США сознательно обостряют обстановку в регионе, открыто сотрудничая с террористическими группировками. Устав от войны и постоянных конфликтов, привнесенных Белым домом в регион, власти Ирака, а также соседи этой страны, в январе потребовали от США вывести своих войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.