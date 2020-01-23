В России завершают разработку тестов для быстрого определения коронавируса

Москва, 22 января. Центр стратегического планирования Минздрава РФ завершает разработку тестов для быстрого выявления коронавируса 2019-nCoV, распространяющегося за пределы Китая, сообщает пресс-служба министерства.

«ЦСП Минздрава России завершается разработка тестов, необходимых для специфической детекции коронавируса, что позволит проводить диагностику данного заболевания в срок, не превышающий 30 минут», — говорится в сообщении.

В декабре в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. По последним данным, умерли 17 человек, заражены более 500. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

ВОЗ и китайские власти отнесли инфекцию 2019-nCoV к семейству ранее неизвестных коронавирусов. Недавно подтвердилось, что вирус может передаваться от человека к человеку, передавала «Газета.ру». Признаки инфекции включают кашель, повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Инфекция вызывает пневмонию, почечную недостаточность и приводит к летальному исходу, причем инкубационный период длится всего 5–7 дней.

В российских аэропортах из-за вспышки 2019-nCoV сейчас усилены меры безопасности, передают «Известия». В частности, в «Домодедово» круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты управления Роспотребнадзора. В «Шереметьево» специалисты санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая.

Ранее в среду источник Федерального агентства новостей сообщил, что в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Петербурге обследуют двух пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Один из них гражданин России, который прилетел в Петербург из Шанхая. Позднее в больницу был доставлен гражданин Китая, который прибыл в Петербург около недели назад. Вечером выяснилось, что коронавирус не обнаружен.