Мирное соглашение по суданскому Дарфуру может быть подписано до середины февраля

Хартум, 23 января. Переходное правительство Судана и вооруженные группы из Дарфура завили, что готовы подписать мирное соглашение до середины февраля. С таким заявлением выступил представитель делегации правительства Мухаммад Хасан Таайши.

Очередной раунд переговоров начался в Джубе 10 декабря; их целью стала стабилизация обстановки в Судане. На них прошла встреча членов Переходного правительства Судана в объединении с Суверенным советом и представителей Суданского Революционного Фронта.

В роли посредника на этих переговорах выступил заместитель председателя Суверенного совета Судана Мохаммед Хамдан Дагло. Отмечается, что инициатива начать переговорный процесс в стране принадлежит именно ему.

Переговоры стартовали в сентябре прошлого года. Сейчас стороны близки к достижению договоренностей по самому сложному региону страны – Дарфуру. Сообщается, что сторонам удалось достичь значительного прогресса в переговорах, а мирное соглашение может быть выработано до середины февраля.

По словам представителя делегации правительства Мухаммада Хасана Таайши, участники переговоров оказались удивлены результатами, которые им удалось достигнуть благодаря ликвидации дисбаланса в ряде ключевых вопросов. Он выразил надежду, что эти успехи позволят положить конец нестабильной обстановке в регионе.

Напомним, 11 апреля прошлого года в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.