По словам Самонкина, ситуация в Ливии уходит из-под контроля Запада

Москва, 23 января. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) осознает, что его и без того шаткое положение в Ливии ослабевает. Пытаясь сохранить остатки своего влияния, предводитель ПНС Файез Саррадж обращается к провокациям против командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, стоящего во главе контртеррористической операции «Аль-Карама». Об этом в беседе с Nation News сообщил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

22 января ПНС обвинило ЛНА в нарушении режима прекращения огня и обстреле из «Градов» аэропорта Митига в столице Ливии Триполи. В ЛНА отмечают, что огонь по аэропорту велся из района Вади ар-Рабиа боевиками из бандформирования «аль-Багара», состоящего на службе у Сарраджа.

Как заявляет Юрий Самонкин, у ПНС действует желание «самосохранения», так как фельдмаршал Хафтар пытается изгнать из страны радикалов и боевиков, которые являются основной опорой «правительства» Сарраджа. Если ЛНА удастся зачистить территорию страны от вооруженных боевиков, то у ПНС не останется рычагов влияния в Ливии.

«Основная задача прозападных сил — выставить верховного главнокомандующего ЛНА Халифу Хафтара неким «злом» и бесом, который якобы работает не в фарватере защиты государственного суверенитета, а пытается «установить в стране военную диктатуру», — объясняет политолог.

Это было бы очень выгодно для ПНС — отталкиваясь от данной идеи, Саррадж хочет протолкнуть собственную резолюцию по введению в страну ограниченного военного контингента. Как утверждает Юрий Самонкин, это необходимо Файезу Сарраджу для удовлетворения личных амбиций.

«Такими действиями глава ПНС Ливии намекает западным странам на то, что им пора тоже вмешаться в данный процесс — чтобы тоже оторвать себе кусок ливийского пирога. Они тоже прекрасно понимают, что сложившаяся ситуация уходит из-под контроля Запада, США и НАТО в сторону других государств. И народа, который завтра же может потребовать восстановления конституционных полномочий и созыва нового учредительного собрания — вплоть до избрания нового главы государства и правительства, ориентированное на экономическое и политическое спасение Ливии. Отсюда — весь конфликт, потому что армия должна подчиняться Конституции и защищать интересы народа», — говорит специалист.

По словам Самонкина, провокации Сарраджа губительны и имеют разрушительные последствия. Они препятствуют сторонам конфликта следовать договоренностям, заключенным в Берлине. Как прогнозирует эксперт, действия ПНС лишь усугубят обстановку в стране и вызовут новые очаги возгорания.

«Жажда власти, жажда наживы и жажда «пролезть вперед» толкает руководство ПНС Ливии на конфликт с главой ЛНА. ПНС боится за свои кресла и власть. Ведь если ситуация в стране будет окончательно урегулирована — начнутся выборы по формированию «Правительства национального доверия», будущего вести страну к суверенитету, а не по пути западной колонии, по которому Ливия движется с 2011 года», — резюмирует Юрий Самонкин.

На данный момент аэропорт находится под действием блокады. По словам официального представителя ЛНА генерала Ахмед аль-Мисмари, блокада связана с тем, что турецкая сторона использует аэропорт в качестве пункта для переброски из Сирии своих «наемников», сообщает Nation News.