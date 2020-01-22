США запретили выдачу инвестиционных и коммерческих виз для граждан Ирана

Вашингтон, 23 января. Граждане Ирана больше не могут обращаться за инвестиционной и коммерческой визой в США, сообщает Министерство внутренней безопасности США в среду.

Очередным расширением ограничительных мер против граждан Ирана стал запрет на выдачу инвестиционных и коммерческих виз для них.

В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, предусматривающего сокращение ядерной программы Ирана. США восстановили, а позже ужесточили все санкции против страны.

В 2020 году США продолжили жесткое давление на Иран. Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада, передавал RT. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

После убийства Сулеймани власти Ирака потребовали вывода американских войск. Вашингтон уже отказался уходить с чужой земли и вновь пригрозил Ираку санкциями. Присутствие США на Ближнем Востоке давно вызывало негативную реакцию во многих странах региона, однако последние события вызвали новую волну недовольства политикой США в регионе, теперь сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.