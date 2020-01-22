Глава МВФ перешла на русский в беседе с премьером Украины

Давос, 22 января. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обменялась несколькими русскими фразами с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во время форума в Давосе.

Георгиева встретилась с Гончаруком на форуме в швейцарском Давосе. Они поговорили на английском языке, а затем Георгиева неожиданно перешла на русский, пожав украинскому министру руку и сказав «Очень приятно». «Взаимно», — ответил министр.

«Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова», — отметила директор-распорядитель МВФ.

Впоследствии украинский премьер отметил, что у них с Георгиевой получился конструктивный диалог.

В декабре прошлого года МВФ утвердил кредитную программу для Украины, общим размером 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. 1,4 миллиарда долларов Киев получил сразу, остальные транши будут переведены после того, как Украина выполнит условия их получения. Пока что Киев не получал траншей по этой программе.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. В нем принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует провести двусторонние переговоры с главами Ирака, Пакистана, Евросоюза и Швейцарии.