Поклонники Домогарова просят спасти «опухшего» артиста

Москва, 22 января. Состояние здоровья Народного артиста РФ Александра Домогарова сильно беспокоило его поклонников. Опубликованный в Сети снимок актера заставил поклонников думать, что артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые скрывает от общественности.

Впервые фанаты забеспокоились о здоровье своего кумира летом прошлого года. Тогда в СМИ была опубликована фотография с сильно располневшим Домогаровым. Позднее поклонники пришли к выводу, что артист был просто в гриме.

На новом снимке, озадачившем фанатов, актер явно позирует без грима. Как передает портал «7 дней», почитатели таланта Домогарова призывают его коллег оказать ему помощь: «Спасите артиста! Великий актер, а вид, как у жалкого алкоголика. Что он с собой сделал?», «Опух так, что не узнать», «Без слез не взглянешь».

Ранее «Газета.ру» рассказывала, как пользователи интернета устроили флешмоб-атаку на Instagram актера Данилы Козловского после того, как он заблокировал подписчицу за безобидный комментарий. Артист отправил девушку в бан за фразу-мем «О май гадбл, Данила, ты что, крейзи».

После этого пользователи соцсети ринулись на защиту несправедливо обиженной поклонницы и завалили старые и новые публикации Козловского комментариями с обидевшей его фразой. Сам Козловский предпочитает игнорировать происходящее — судя по количеству комментариев с мемом в его аккаунте, больше он никого не банит.