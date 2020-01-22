Рудковская признала себя «сценической мамой» Билана

Москва, 22 января. Яна Рудковская повздорила с концертным директором Табризом Шахиди, который назвал ее «мамой Билана».

Все началось с того, что Шахиди опубликовал в своем Telegram-канале топ-10 самых продаваемых музыкантов на новогодних корпоративах. В его рейтинг вошли ряд артистов, но не Дима Билан. После этого в сторону промоутера посыпалась критика и обвинения, что он «забыл» включить одного из явных фаворитов.

После этого Тебриз Шахиди опубликовал пост с обвинениями «сценической мамы» одного из забытых музыкантов.

«Мой предпоследний опрос в Telegram вызвал какой-то шквал истерики от некоторых артистов, продюсеров и уж совсем неадекватную реакцию их выкормышей, в смысле «медиа цыплят». Абсолютным лидером в декабре был Агутин Леонид: 28 мероприятий. Гонорар ЛА в декабре 2019 идентичен, а в редких случаях выше гонорара вашего кумира, сценическая мама которого затеяла весь этот балаган. Гонорары Меладзе и Гагариной вам тоже не снились — вы таких цифр не проходили. Цыплята, научитесь считать! 18х4=? Уж точно не 9,5», — написал промоутер у себя в Telegram.

По его словам, ивент-индустрия — это не «купленные радиопремии». Как говорит Шахиди в прошлом году лидировали одни, а в этом — другие.

Позже уже Рудковская высказалась у себя в Telegram-канале. Она признала, что «мама Билана» относится к ней, и что ей нравится такой «титул». Продюсер обвинила Шахиди в том, что он «нахваливает свое болото» и выпячивает артистов с которыми сотрудничает.

«Табриз, дорогой, мне кажется мы тебе теряем — в далекой сказочной реальности. Саша Ревва (Артур Пирожков) расписан на год вперед, это знают все и везде, о чем свидетельствует все рейтинги и чарты! Стесняюсь спросить, а где он? А Artik &Asti, HammAli & Navai, #2Маши? Они конечно же не такие модные и актуальные и востребованные как «Иванушки», сорррииииии», — пишет Рудковская.

Музыкальный продюсер заявила, что гордится быть «сценической мамой» Димы Билана, ведь тот уже на протяжении 15 лет остается востребованным артистом на отечественной сцене.