Дамаск, 23 января. Лучи солнца пробивались через легкие облака, закрывающие небо. Колонна автомобилей с российскими военнослужащими двигалась по трассе, спеша доставить гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Эш-Шакрахия в провинции Даръа.

Жители Эш-Шакрахии тепло и радушно встретили колонну российских военнослужащих. В акции также приняли участие представители общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова.

Гуманитарная акция проходила на территории общеобразовательной школы, поэтому встретить сотрудников российского Центр примирения враждующих сторон в САР (ЦПВС) и представителей фонда Ахмата Кадырова вышли даже школьники из этого населенного пункта.

Всем нуждающимся были выданы продовольственные наборы, а учащимся школы – подарены рюкзаки для книг и тетрадей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

По окончанию гуманитарной акции жители Эш-Шакрахии выразили слова благодарности российской стороне за оказанную помощь в трудное для них время.

Стоит отметить, что российская сторона постоянно оказывает гуманитарную помощь жителям пострадавших регионов сирийской республики. Военные РФ привозят людям продовольственные наборы, необходимые лекарства, теплую одежду, учебники и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что Россия оказала гуманитарную помощь мирным жителям провинции Идлиб, находящимся в ловушке террористов. Все продовольственные наборы были доставлены в безопасные районы. Кроме того, российская сторона привезла мобильную бригаду врачей.