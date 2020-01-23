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Сирия эксклюзив

Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

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Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

Дамаск, 23 января. Лучи солнца пробивались через легкие облака, закрывающие небо. Колонна автомобилей с российскими военнослужащими двигалась по трассе, спеша доставить гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Эш-Шакрахия в провинции Даръа.

Жители Эш-Шакрахии тепло и радушно встретили колонну российских военнослужащих. В акции также приняли участие представители общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова.

Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

Гуманитарная акция проходила на территории общеобразовательной школы, поэтому встретить сотрудников российского Центр примирения враждующих сторон в САР (ЦПВС) и представителей фонда Ахмата Кадырова вышли даже школьники из этого населенного пункта.

Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

Всем нуждающимся были выданы продовольственные наборы, а учащимся школы – подарены рюкзаки для книг и тетрадей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

Россия оказала гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Даръа

По окончанию гуманитарной акции жители Эш-Шакрахии выразили слова благодарности российской стороне за оказанную помощь в трудное для них время.

Стоит отметить, что российская сторона постоянно оказывает гуманитарную помощь жителям пострадавших регионов сирийской республики. Военные РФ привозят людям продовольственные наборы, необходимые лекарства, теплую одежду, учебники и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что Россия оказала гуманитарную помощь мирным жителям провинции Идлиб, находящимся в ловушке террористов. Все продовольственные наборы были доставлены в безопасные районы. Кроме того, российская сторона привезла мобильную бригаду врачей.

 

 

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