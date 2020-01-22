Отец сына Седоковой тайно женился на модели

Москва, 22 января. Отец сына Анны Седоковой Артем Комаров женился на 23-летней модели Евгении Дравиной. Как сообщают источники в окружении певицы, в конце прошлого года девушка родила двойню.

Как сообщает Super.ru, до встречи с Комаровым Дравина была успешным блогером с тысячами подписчиков в Instagram. Однако теперь ее страницу там не найти: девушка разделяет мнение своего бойфренда о приватности.

Комаров является наследником многомиллиардного состояния: имя его отца стоит на 130-й строчке в списке богатейших людей России с состоянием 800 млн долларов. Его старший сын Артем сейчас занимается собственным бизнесом.

Дравина, сменив после замужества фамилию, отказалась от карьеры инфлюенсера и певицы. В 2015 году Евгения была участницей конкурса «Мисс Россия», а годом позже выступила на шоу «Голос» в команде Григория Лепса. Проект она покинула на третьем этапе.

Как выяснило издание, ранее Дравина оказалась в центре скандала. В 2016 году она покинула место ДТП, после того как на своем Infiniti протаранила легковушку. По данным издания, тогда девушка заявила, что ее муж работает в ГАИ и всем «не поздоровится». Вместо лишения прав девушка заплатила штраф в 1000 рублей.

В ноябре прошлого года, как передавала «Газета.ру», Анна Седокова поделилась трогательным фото в Instagram, на котором она запечатлена со своим бойфрендом — латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. При этом у Тимма есть жена и годовалый ребенок.

Позднее совместный снимок пары вызвал волну возмущения. Некоторые хейтеры попросили Анну «не рожать опять». Артистка не оставила без ответа такой комментарий и попросила не лезть в ее личную жизнь.