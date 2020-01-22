Житель Японии запретил китайцам посещать свой магазин из-за страха перед коронавирусом

Токио, 22 января. Владелец магазина в горном японском городке Хаконе подвергся резкой критике за то, что запретил покупателям из Китая посещать его заведение. Он объяснил свой поступок страхом перед распространяющимся в Китае коронавирусом.

«Китайцам запрещено входить в магазин. Не хочу распространять вирус», — гласит самодельное объявление, которое владелец магазина повесил на двери.

Как пишет газета Asahi, личность владельца магазина пока не сообщается. Судя по тому, как написано это объявление (на китайском), он использовал программу автоматического перевода.

Сам владелец магазина пожаловался на плохое поведение китайских туристов, а также объяснил свой поступок желанием защитить себя и близких от коронавируса.

Пользователи китайской платформы Weibo уже заявили, что чувствуют себя оскорбленными и призвали бойкотировать этот магазин.

«Хотя этот текст – полная бессмыслица, в нем чувствует сильная злоба. Запомните этот помойный магазин и никогда не ходите в него», — написал один из пользователей китайской соцсети под ником Dong Dong Dong Ying Jiang.

Другие пользователи напомнили, что в Китае тоже попадаются магазины, на которых есть объявления, запрещающие вход собаками и японцам.

Власти Японии уже подтвердили один случай заболевания коронавирусом, вспышка которого ранее произошла в Китае. Власти КНР сообщают о девяти погибших и как минимум 440 заразившихся.

Напомним, что неизвестный вирус был обнаружен в Китае в декабре, он вызвал вспышку пневмонии. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане, его закрыли в январе. Случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Ухане, Пекине и Шэньчжене.