Чехова пожаловалась на мужчин, присылающих ей непристойные фотографии

Москва, 22 января. Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые присылают ей непристойные фотографии в личные сообщения в Instagram. По словам телеведущей, она ежедневно получает фотографии с изображением мужских гениталий, и таких сообщений становиться все больше.
Подобное поведение мужчин расстраивает знаменитость. Как она говорит, снимков накопилось так много, что их хватит чтобы «заполнить Третьяковскую галерею». Анфиса Чехова утверждает, что эти фотографии не рассматривает, и тем более не намерена отвечать на такие сообщения.
«Девушки устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса!» — написала телеведущая в посвященном данной проблеме посте в Instagram.
Как говорит Чехова, подобные сообщения вызывают лишь отвращение, смех, неприязнь, легкую неловкость и ухмылку, но никак не настраивает на эротические мысли.
«Мало того, я знаю парочку известных мужчин, которые всем, кому не попадя, высылают фотки своего члена, а мы, девочки, потом в кулуарах над этим потешаемся и ужасаемся!» — пишет Анфиса Чехова.
Телеведущая подчеркнула, что почти всем ее знакомым женщинам неприятно получать такие знаки внимания, тем более от незнакомых мужчин. Подписчицы солидарны с Анфисой Чеховой.
«И вот реально парни так думают, что девочки такие же, как мальчики… Надо в школе преподавать нашу разность по полу, чтобы не было потом недоразумений никаких», — @mystery_net.
«Слава богу, у меня таких «фантазеров» не было», — @tatulichkasiomushkina.
«Никогда не понимала этих фоток и никогда не возбуждала. Вот глаза и торс...» — @oksana_talala.
«Анфиса, вы будто мои мысли читаете, только вчера думала на эту тему», — @angelvsochi.
ФОТКИ ЧЛЕНА???? ⠀ Давайте поговорим на эту пикантную тему? Почти каждая девушка хотя бы раз в жизни получала от мужчины фотку его члена. От любовника, или от совершенно незнакомого мужчины???????? Мне таких фото в директ приходит столько, что если бы кто-то задумал сделать выставку членоискуства, то приходящими мне «шедеврами» можно было бы украсить Третьяковскую галлерею????????♀️☺️ Мужчины которые, как мы знаем, любят глазами, делают и посылают эти фотографии, размышляя, так сказать, со своей колокольни, ведь им самим было бы возбуждающе и приятно получить от девушки фото её сисек или гениталий. Но мы девушки устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса! В действительности, фото пениса незнакомого мужчины с эстетической и эротической точки зрения привлекает только геев! Ведь у них тоже мужская сексуальная психология. Вот они любят любоваться этим «произведением природных искусств», а мы, женщины, в подавляющем своем большинстве, любим смотреть только на пенис любимого мужчины, и не на фото, а в жизни, когда просмотр заканчивается чем-нибудь взаимно приятным! Мужчина же, посылающий нам фото своего пениса, вместо цветов, подарков, комплиментов, стихов, романтических записочек, вызывает у нас отвращение, смех, неприязнь, лёгкую неловкость и ухмылку ( если это любовник), и никак не настраивает нас на эротические мысли и желания????????♀️ Потому что страсть и восхищение в глазах мужчины заводят нас гораздо больше, чем неожиданное созерцания его пениса. Конечно, я не проводила обширного социального опроса, но все женщины, которых я встречала, рассуждали именно так. Мало того, я знаю парочку известных мужчин, которые всем кому не попадя, высылают фотки своего члена, а мы, девочки, потом в кулуарах над этим потешаемся и ужасаемся! И ни одна еще радостно не ответила: «О, Боги, какой писюн???? Ты где? Выезжаю!»???? Но, если среди моих подписчиц есть те, которых заводят фотки члена, или мужчины, которые подобными фотками регулярно соблазняют женщин - отзовитесь, поделитесь историями!