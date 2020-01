Чехова пожаловалась на мужчин, присылающих ей непристойные фотографии

ФОТКИ ЧЛЕНА???? ⠀ Давайте поговорим на эту пикантную тему? Почти каждая девушка хотя бы раз в жизни получала от мужчины фотку его члена. От любовника, или от совершенно незнакомого мужчины???????? Мне таких фото в директ приходит столько, что если бы кто-то задумал сделать выставку членоискуства, то приходящими мне «шедеврами» можно было бы украсить Третьяковскую галлерею????????‍♀️☺️ Мужчины которые, как мы знаем, любят глазами, делают и посылают эти фотографии, размышляя, так сказать, со своей колокольни, ведь им самим было бы возбуждающе и приятно получить от девушки фото её сисек или гениталий. Но мы девушки устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса! В действительности, фото пениса незнакомого мужчины с эстетической и эротической точки зрения привлекает только геев! Ведь у них тоже мужская сексуальная психология. Вот они любят любоваться этим «произведением природных искусств», а мы, женщины, в подавляющем своем большинстве, любим смотреть только на пенис любимого мужчины, и не на фото, а в жизни, когда просмотр заканчивается чем-нибудь взаимно приятным! Мужчина же, посылающий нам фото своего пениса, вместо цветов, подарков, комплиментов, стихов, романтических записочек, вызывает у нас отвращение, смех, неприязнь, лёгкую неловкость и ухмылку ( если это любовник), и никак не настраивает нас на эротические мысли и желания????????‍♀️ Потому что страсть и восхищение в глазах мужчины заводят нас гораздо больше, чем неожиданное созерцания его пениса. Конечно, я не проводила обширного социального опроса, но все женщины, которых я встречала, рассуждали именно так. Мало того, я знаю парочку известных мужчин, которые всем кому не попадя, высылают фотки своего члена, а мы, девочки, потом в кулуарах над этим потешаемся и ужасаемся! И ни одна еще радостно не ответила: «О, Боги, какой писюн???? Ты где? Выезжаю!»???? Но, если среди моих подписчиц есть те, которых заводят фотки члена, или мужчины, которые подобными фотками регулярно соблазняют женщин - отзовитесь, поделитесь историями!

