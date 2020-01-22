Чехова пожаловалась на мужчин, присылающих ей непристойные фотографии



Москва, 22 января. Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые присылают ей непристойные фотографии в личные сообщения в Instagram. По словам телеведущей, она ежедневно получает фотографии с изображением мужских гениталий, и таких сообщений становиться все больше.

Подобное поведение мужчин расстраивает знаменитость. Как она говорит, снимков накопилось так много, что их хватит чтобы «заполнить Третьяковскую галерею». Анфиса Чехова утверждает, что эти фотографии не рассматривает, и тем более не намерена отвечать на такие сообщения.

«Девушки устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса!» — написала телеведущая в посвященном данной проблеме посте в Instagram.

Как говорит Чехова, подобные сообщения вызывают лишь отвращение, смех, неприязнь, легкую неловкость и ухмылку, но никак не настраивает на эротические мысли.

«Мало того, я знаю парочку известных мужчин, которые всем, кому не попадя, высылают фотки своего члена, а мы, девочки, потом в кулуарах над этим потешаемся и ужасаемся!» — пишет Анфиса Чехова.

Телеведущая подчеркнула, что почти всем ее знакомым женщинам неприятно получать такие знаки внимания, тем более от незнакомых мужчин. Подписчицы солидарны с Анфисой Чеховой.