Сыну Сафронова понадобилась помощь врачей на отдыхе в Африке

Москва, 22 января. Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин после инцидента в туалете самолета отправился на отдых в Африку. Однако в отпуске ему пришлось обратиться за помощью врачей из-за сильнейших солнечных ожогов на лице.

Известный музыкант рассказал на своей странице в Instagram, что из-за солнечных ожогов ему пришлось обратиться за помощью врачей. Он разместил видео, которое подписал: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?». На кадрах сын Сафронова продемонстрировал результаты отдыха в африканской стране.

По его словам, перед походом на пляж был куплен крем от загара максимальной степени защиты. Однако позже выяснилось, что он не водостойкий.

«И теперь у меня ожоги. Вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят — морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — рассказал Лука.

Напомним, сын Никаса Сафронова никак не может оправиться от последствий неприятного инцидента: Затравкин застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать, передавала «Газета.ру». Чтобы покинуть кабинку уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Один из пассажиров рейса записал происшествие на видео и выложил кадры в Сеть.

Затравкин после этого инцидента заявил, что ему устроили настоящую травлю и рассказал о планах подать в суд на автора ролика. Пианист также наотрез отказался худеть. Затравкин подчеркнул, что старается не причинять окружающим неудобства. Музыкант не пользуется общественным транспортом, а передвигается по городу на такси. В самолете мужчина покупает билеты сразу на два места.