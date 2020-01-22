WADA временно отстранило московскую антидопинговую лабораторию

Москва, 22 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило московскую антидопинговую лабораторию лицензии. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

На протяжении всего периода приостановки лицензии, московской лаборатории запрещено проводить любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

В декабре прошлого года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило уведомление в WADA, в котором содержалось несогласие с санкциями, введенными против российских спортсменов. В WADA ответили, что намерены отстаивать свое решение в решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, комитет по соответствию WADA в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Позже исполком принял положительное решение. В результате Россию лишили возможности принимать ЧМ и подавать заявки на его проведение в течение 4 лет. Однако российская сторона имеет право на апелляцию.