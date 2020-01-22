Берлин, 22 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реализацию итогов берлинской конференции по Ливии, сообщает пресс-служба германского правительства.

«Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку», — говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Си Цзиньпин обсудили политические и экономические отношения между странами и вопросы международной торговли.

Берлинская конференция прошла 19 января. На ней присутствовали делегации из Ливии, в частности командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Однако европейские руководители не стали приглашать Сарраджа и Хафтара к обсуждению, попытавшись решить вопросы с ними в ходе сепаратных встреч. В итоге, конференция в Берлине не принесла какого-либо конкретного результата.

Отметим, что, в отличии от берлинской конференции, переговоры, прошедшие в Москве 13 января, позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.

Подавляющее большинство политологов сходятся во мнении, что европейские лидеры, принявшие участие в берлинской конференции, не хотели прекращения кровопролития в североафриканской стране.