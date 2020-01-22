Отказ Алибасову в иске к производителю «Крота» на 100 млн рублей признали законным

Москва, 22 января. Суд признал законным решение об отказе в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова, который хотел взыскать 100 миллионов рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», в котором он приобрел чистящее средство, которое по ошибке принял за йогурт и отравился.

Пресс-служба суда сообщила, что отклонение иска Алибасова признано законным.

«Московской городской суд признал законным решение суда первой инстанции, отклонив жалобу истца», — сообщают в суде.

Адвокат Алибасова Андрей Комиссаров сообщил, что продюсер обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «после того, как юристы исчерпают все ресурсы в российских судах».

Также юрист подчеркнул, что компания-производитель видоизменила упаковку средства для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов.

«Наша миссия выполнена: теперь поток несчастных случаев остановлен — производитель «Крота» в сентябре прошлого года изменил упаковку товара, которая перестала быть похожей на пищевой продукт», — отметил адвокат Алибасова.

Как передают «Известия», в октябре 2019 года Пресненский суд Москвы отказал Алибасову в возмещении ущерба в размере 100 миллионов рублей от производителя средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан», где продюсер купил злополучную бутылку.

Ранее в июне 2019 года Бари Алибасов случайно выпил чистящее средство «Крот». У продюсера были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Как заявлял PR-директор Алибасова, из-за проблем со зрением продюсер перепутал бутылку «Крота» с йогуртом. Продюсер оценил ущерб своему здоровью в 15 миллионов рублей, а моральный вред — в 85 миллионов рублей.