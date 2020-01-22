Многодетным отцам в России могут разрешить досрочно выходить на пенсию

Москва, 22 января. Многодетные отцы могут получить право досрочного выхода на пенсию, соответствующий законопроект был подан в Госдуму госсоветом Удмуртской области. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Ранее был принят закон, в соответствии с которым пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет: ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет объявленных значений в 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта – симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин, — гласит текст законопроекта.

По мнению авторов документа, реализация этого законопроекта может потребовать около 5,21 миллиарда рублей (исходя из численности многодетных отцов в стране).

Напомним, что в сентябре с аналогичной инициативой выступала депутат Государственной думы Оксана Бондарь. Она предложила, чтобы многодетные отцы получали льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что по закону уже предоставляются многодетным матерям.

В правительстве отметили, что господдержка многодетным семьям должна идти в основном через матерей, но в «Единой России» выразили уверенность, что поддержка отцов станет мощным инструментом для улучшения демографической ситуации в стране.