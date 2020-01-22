Путин заинтересовался идеей строительства «Великой Русской стены»

Усмань, 22 января. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о возможности строительства «Великой Русской стены» на территории России. Об этом он глава государства заявил в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Глава липецкой общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов обратился к президенту РФ с просьбой поддержать идею воссоздания Белгородской засечной черты. По словам ученого, она была построена в середине XVII века на южных рубежах Русского царства и представляла собой комплекс инженерных сооружений, которые использовались для защиты от крымско-ногайских набегов.

К настоящему моменту сохранились только руины, разбросанные по территории Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей. Бессуднов предложил восстановить Белгородскую засечную черту, сделав некий аналог Великой Китайской стены. Глава государства заинтересовался данной идеей, пообещав рассмотреть возможность ее реализации.

«Знаете, собрать губернаторов несложно, я с коллегами переговорю. Я еще попрошу соответствующие ведомства правительства, которые занимаются внутренним туризмом. По их линии пойдем. Посмотрим, что там можно сделать… Посмотрим, это интересно», — ответил Путин.

Стоит отметить, что в 2019 году в рамках восстановления объектов Белгородской засечной черты на территории Белгородской области был открыт город-крепость Яблонов. Деревянную крепость построили на месте бывших укреплений засечной черты .