Сирия, 22 января. Американские солдаты перекрыли дорогу для патруля военной полиции ВС РФ в Хасаке. Подкрепление для сирийской армии прибыло в Идлиб, со своей стороны джихадисты собирают на севере провинции подкрепления в Алеппо для переброски в зону боевых действий. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: с воздуха наносят точечные удары по расположениям радикалов в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят точечные удары по линиям обороны боевиков в Идлибе и Хаме, в Алеппо уничтожили несколько огневых точек радикалов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила, что в Идлибе якобы убила нескольких военнослужащих, открыв огонь из ракетных установок по укреплениям САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе и Алеппо обменивается ударами с сирийской армией, у города Алеппо потеряла несколько огневых точек и обстреляла жилой квартал Аз-Захра.

Курдские вооруженные формирования: провели в Хасаке серию насильных вербовок в ряды отрядов самообороны и арестовали в беженку после рейда в лагере «Аль-Хол», при нападении неизвестных в Дейр-эз-Зоре потеряли двух боевиков.

Международная коалиция: на северо-востоке Хасаки перекрывают подъезды к нефтегазовым полям.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают курдских радикалов в районе кантона Африн на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Боевики обстреляли из противотанковых установок позиции Сирийской арабской армии (САА) на фронте у города Атыр в районе Туркоманских гор на севере провинции. Как сообщают медиаресурсы «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в результате обстрела погибли пять бойцов САА, однако официальные источники не подтверждают потерь со стороны САА. Правительственные силы открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков в районе поселка Тардин.

Провинция Алеппо

На юге провинции продолжается серия боевых вылетов ВВС Сирии. Как передает агентство Halab Today, истребители ВВС Сирии наносили точечные удары по позициям радикалов в районе поселений Аль-Мансура, Хан аль-Асаль, халаса, Какфр-Даиль и Аль-Каладжия. Корреспондент портала SANA передает, что подразделения САА смогли уничтожить ракетные и минометные пусковые установки террористов у поселков Кафр-Хамра, Андан и Хрейтан.

По информации военно-аналитического Telegram-канала «Вестник Дамаска», турецкая артиллерия подвергла массированному обстрелу шесть населенных пунктов близ приграничного сирийского города Африн, ударив по укреплениям курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Боевики вооруженной оппозиции обстреляли у поселка Аль-Вадиха позиции союзного сирийской армии ополчения – под удар из реактивных систем залпового огня попали бойцы иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции, как сообщает портал Aleppo AMC. Артиллерия иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции в ответ ударила по укрытиям «Тахрир аш-Шам» у деревень Хан-Асаль и Кафр-Наха.

Как сообщает РИА Новости, джихадисты «Джебхат ан-Нусры»1 (возглавляет альянса «Тахрир аш-Шам») не прекращают обстрелы населенного пункта Аз-Захра на окраине Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли в результате перестрелки с боевиками, предположительно, из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Боестолкновение произошло в окрестностях поселка Абу-Хашаб на севере провинции, как передает портал Deir Ezzor 24.

В городе Бусейра курдские радикалы из числа сил внутренней безопасности «Асайиш» в ходе рейда обнаружили бомбу, оставленную у гаражей в жилом квартале. Как сообщает пресс-центр SDF, самодельное взрывное устройство удалось обезвредить, после чего его подорвали за городской чертой.

Провинция Идлиб

По данным ливанского агентства Al Masdar, Сирийская арабская армия (САА) отправила подкрепления на юго-восток провинции Идлиб после того, как их подразделения в районе деревни Абу-Дафна понесли потери от атак «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и «Тахрир аш-Шам».

ВВС Сирии совместно с отрядами сирийской армии продолжают наносить удары по местам скопления боевиков. Как передает источник, с вертолетов на позиции противника у поселков Сарджа, Хас, Тель-Дабс, Камхана и в районе деревни Шейх-Идрис были сброшены бомбы. У города Абу-Дафна продолжились столкновения с «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». По данным Twitter-каналов, подконтрольных группировке, в ходе обстрела укрытий укрытий военнослужащих из РСЗО, САА потеряла несколько человек раненым и убитыми.

Разведка САА сообщила о передвижениях террористов в районе населенных пунктов Ад-Дана и Турманин на севере провинции. По данным источников Федерального агентства новостей, террористы готовятся к новой атаке на правительственных сил в идлибской зоне деэскалации. Скопления радикалов также были замечены к западу от Алеппо.

Провинция Хама

Отмечаются столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) у военного лагеря Джурин и поселений Аз-Зияра и Аль-Каркур в северо-западной части провинции. Отряды джихадистов открыли огонь по линиям обороны правительственных сил, вынудив нанести им ответный удар из пулеметных установок, как сообщил портал Step News.

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Yeni Safak, военнослужащие ВС США, которые регулярно патрулируют территории между поселком Тель-Тамр и нефтегазовыми месторождениями у поселка Румейлан, в очередной заблокировали дорогу для российского военного конвоя в составе пяти БТР и пикапа к нефтяным месторождениям на северо-востоке провинции. Отметим, что патрулирование в данном районе силами российской военной полиции предусмотрено российско-турецким меморандумом, принятым 22 октября 2019 года после переговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то время как американские войска находятся в Сирии без официального разрешения от Дамаска.

Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) провели очередную серию рейдов в лагере беженцев «Аль-Хол», в секторе, где содержатся жены и члены семьи террористов «Исламского государства». После обысков в палатках боевики арестовали женщину, уроженку Ирака, как передало агентство Alk Habour 21. Причина ареста не сообщается. При обыске 21 января в лагере были арестованы несколько женщин из числа жен ИГИЛ1, которых обвинили в серии убийств беженок туркестанской национальности и одного иранца за отказ следовать законам «халифата». Ранее различные СМИ уже сообщали тревожную информацию о том, что наиболее радикально настроенные жены и вдовы террористов пытаются установить свои порядки в «Аль-Холе».

1 Организация запрещена на территории РФ.