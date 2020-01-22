Первые итоги проекта «Регион заботы» подвели в ТАСС. ФАН-ТВ

В России в паллиативной помощи ежегодно нуждается почти полтора миллиона человек, но получает ее только каждый шестой больной — и это официальные данные. В марте прошлого года Общероссийский народный фронт запустил проект «Регион заботы». Его цель — развитие паллиативной помощи и защита наиболее уязвимых групп граждан нашей страны. Сегодня в ТАСС подвели итоги работы первого этапа этого особо важного проекта.

Эксперты проекта провели скрининг более 200 медицинских и более 80 социальных организаций во всех пилотных регионах от Калининграда до Сахалина. Каждый субъект федерации имеет свои особенности, поэтому были составлены индивидуальные программы по каждому, проведены образовательные курсы для врачей и медсестер.

«Итоги предыдущего года оказались впечатляющими. У нас было 26 пилотных регионов, при том, что мы объехали 32. Получается, что эти 26 регионов закрыли 42% населения, 34% территории, 41% потребности в паллиативной помощи и 38% потребности в наркотических анальгетиках. То есть, как-то они были выбраны очень удачно», — заключает идеолог проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер.

Эксперты отметили, что залог успешного развития паллиативной медицинской помощи напрямую зависит от губернаторов, ведь важно, чтобы деньги шли по назначению. В 2019-2020 годах из федерального бюджета на эти цели выделено более 4 млрд рублей. Еще одно важное направление проекта «Регион заботы» — реформирование системы психоневрологических интернатов. В этом направлении пилотным регионом стала Нижегородская область.

«Мы этот проект сейчас реализуем, и будем реализовывать. Это касается не только системы организации работы внутри психоневрологического интерната. Необходимо развивать и стационарозамещающие технологии, что мы сейчас и делаем, и сопровождение данных граждан, чтобы они могли самостоятельно уже жить, социализироваться и иметь возможность трудоустраиваться и самим строить свою жизнь», — подчеркнул заместитель губернатора и заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В 2020 году команде проекта предстоит разработать поправки в федеральные и региональные нормативно-правовые акты, открыть доступ в психоневрологические интернаты для волонтеров и НКО, а также отработать модели по организации сопровождаемого проживания.

«69 регионов сейчас пытаются подступиться к технологии сопровождения. Это не значит, что они полностью внедрили, это значит, что они думают, как это отрабатывать. Порядка 2500 людей с ментальными расстройствами находятся на сопровождении. Мы закладываем в будущую программу 2,5 млрд рублей на то, чтобы поддержать регионы», — заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

В этом году проект Общероссийского народного фронта «Регион заботы» займется и организацией паллиативной помощи тяжелобольным, которые находятся в местах лишения свободы. Для этого в 2019 году были достигнуты договоренности с ФСИН.