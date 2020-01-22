Путин подтвердил, что маткапитал можно тратить на ипотеку до исполнения ребенку трех лет

Москва, 22 января. Средства материнского капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или на первый взнос до того, как ребенку исполниться три года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, это не значит, что нужно ждать, когда исполнится три года второму ребенку. Единственное, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка», — уточнил глава государства на встрече с представителями общественности.

Путин добавил, что есть направления расходов маткапитала, которые могут осуществляться и раньше, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку. В частности, речь идет о погашении ипотеки или внесении первого взноса по ней. Плюс к этому семья, попавшая в сложную ситуацию, может получить определенную сумму из маткапитала.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию 15 января глава государства отметил важность создания масштабной системы поддержки семьи, передавал RT. Он сообщил, что принятые ранее шаги в сфере демографического развития уже показали результат, и в России растет большое новое поколение.

Для продолжения работы в данном направлении президент озвучил дополнительный комплекс мер, среди которых выделил продление программы материнского капитала минимум до 2026 года и увеличение суммы пособия на 150 тысяч рублей. Кроме того, президент предложил дать семьям право на маткапитал в его полном объеме уже при рождении первенца.

В настоящее время депутатами ведется активная работа для выполнения задач Владимира Путина по материнскому капиталу, сообщила «Газете.ру» зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Ранее в Госдуме допустили, что выплаты можно будет оформлять уже весной.