Водонаева прокомментировала роман между Бузовой и Манукяном

Москва, 22 января. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», журналист и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала отношения между певицей Ольгой Бузовой и 26-летним блогером Давидом Манукяном.

Водонаева заявила, что не осуждает Бузову за этот роман, однако указала на разницу в возрасте между ней и Манукяном.

«В случае Оли и Давида действительно есть признаки пиар-романа, но на каждый аргумент скептиков найдется контраргумент. Сомневаетесь в искренности публикаций парочки в соцсетях? Вспомните блог Оли в период брака с Тарасовым. Все эти милые семейные stories, которые сделали Ольгу и Дмитрия самой «мягкой и пушистой» парочкой шоу-бизнеса», — заявила Водонаева.

По мнению Водонаевой, мотивы Манукяна не могут быть корыстными, так как он сам является обладателем аккаунта в Instagram c десятью миллионами подписчиков. Но она предупредила Бузову, что отношения с молодыми людьми опасны тем, что в них не достает напористости и мудрости. Свою позицию Водонаева обосновала собственным опытом отношений с мужчинами моложе нее.

Кроме того, она отметила, что Манукян напоминает ей бывшего мужа Бузовой – футболиста Дмитрия Тарасова. Водонаева выразила надежду, что «мужской стержень» у нового избранника Бузовой окажется крепче. Также она усомнилась, что поклонники пары дождутся свадьбы в этом году.

Напомним, что ФАН писал о том, что ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева прокомментировала предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о материнском капитале.