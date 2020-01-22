Ротару и Киркоров выступили на юбилее жены российского миллиардера из списка Forbes

Москва, 22 января. София Ротару и Филипп Киркоров выступили на юбилее супруги владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, чье состояние оценивается в 3,9 млрд долларов.

Этери Карапетян с размахом отпраздновала свой день рождения в Москве. В качестве подарка, муж подарил ей выступление звезд эстрады — Софии Ротару и Филиппа Киркорова. Сцену, на которой выступали звезды украшало имя супруги предпринимателя.

Очевидно, что празднование юбилея обошлось чете Карапетян в круглую сумму. Известно, что Филипп Киркоров ставит ценник в 100 тысяч евро за выступление на корпоративе. София Ротару же, ранее сообщала, что не намерена выступать на корпоративах в России. Но видимо украинская певица получила предложение, от которого не сумела отказаться. Ротару исполнила для виновницы торжества свою песню «Лаванда».

Отмечается, что на празднике также выступали Сосо Павлиашвили (по оценкам промоутеров его выступление стоит около 20-30 тысяч евро), Николай Басков (стоимость корпоративного выступления составляет 100 тысяч евро), а также зарубежные исполнители — итальянская группа Ricchi e Poveri и Томас Андерс из Modern Talking. Ведущим праздника был известный шоумен Андрей Малахов.

С 1973 года Ротару была неизменной участницей фестиваля «Песня года». Но в 2018 году украинская певица отказалась от выступлений в России. Ее представители объясняли это тем, что на Украине действует военное положение, объявленное действующим на тот момент президентом Петром Порошенко после провокации в Керченском проливе.

Однако год спустя София Ротару пересмотрела свое решение. Она собиралась принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM». Но далеко не все в России положительно отнеслись к возвращению певицы, попутно припомнив то, что Ротару спонсировала украинских националистов и силовиков в Донбассе. Директор певицы даже заявил о «заказе на травлю» исполнительницы.