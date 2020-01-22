Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Давос, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля… Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра», — пояснил Зеленский.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на Украине обсуждается, в том числе в ходе встреч лидеров стран «нормандской четверки». В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются базой для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, совместное заявление предусматривало обмен пленными и разведение сил от линии соприкосновения в Донбассе.

В конце декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. В ходе обмена Украина передала Донецку и Луганску 120 человек, ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек.