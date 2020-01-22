Сирия новости 22 января 22.30: два курдских боевика застрелены в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо ВВС Сирии оттесняют радикалов

Сирия, 22 января. Два курдских боевика застрелены в Дейр-эз-Зоре. В Алеппо ВВС Сирии оттесняют радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят точечные удары по линиям обороны боевиков в Идлибе, в Алеппо уничтожили несколько огневых точек радикалов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе и Алеппо обмениваются ударами с сирийской армией, у города Алеппот потеряли несколько огневых точек.

Курдские вооруженные формирования: провели в Хасаке серию насильных вербовок юношей в ряды отрядов самообороны, при нападении неизвестных в Дейр-эз-Зоре потеряли двух боевиков.

Международная коалиция: на северо-востоке Хасаки перекрывают подъезды к нефтегазовым полям.

Провинция Алеппо

Как передает новостное агентство Baladi Network, в районе поселка Шувейхана ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам». Точечные удары были также нанесены по опорным пунктам боевиков в районе деревни Рашидин и Сафухан, что привело к разрушению нескольких укрепленных огневых точек боевиков. Медиаресурс Ufuq Media Center передает, что в районе деревни Кафр-Хамра подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по линиям обороны «Тахрир аш-Шам» из тяжелой артиллерии.

Боевики вооруженной оппозиции снова обстреляли жилые кварталы на окраине Алеппо в районе поселка Аз-Захра. Пока что поступают сообщения только о материальном ущербе, данных о пострадавших среди гражданских нет, как передает Twitter-канал Syria Watan News. Радикалы также заявили, что ими была уничтожена укрепленная огневая точка сирийской армии у поселка Миньян.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли в результате перестрелки с боевиками, предположительно, из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Боестолкновение произошло в окрестностях поселка Абу-Хашаб на севере провинции, как передает портал Deir Ezzor 24.

В городе Бусейра курдские радикалы из числа сил внутренней безопасности «Асайиш» в ходе рейда обнаружили бомбу, оставленную у гаражей в жилом квартале. Как сообщает пресс-центр SDF, самодельное взрывное устройство удалось обезвредить, после чего его подорвали за городской чертой.

Провинция Идлиб

По данным Telegram-канала Almohrar Media истребитель ВВС Сирии нанес авиаудар по укреплениям радикалов у поселка Маар-Дабс. Медиаресурс Baladi Network также сообщает о нанесении авиаударов по опорным пунктам боевиков у деревень Хан-Тутин и Бабила в том же регионе.

Провинция Хасака

«Демократических силы Сирии» (SDF) проводят массовые аресты в Хасаке в городе Камышлы. Группировка запустила кампанию по проведению рейдов и арестов в указанных городах на северо-востоке Сирии, установив множество блокпостов внутри и за пределами населенных пунктов, а также начали регулярное патрулирование улиц. Согласно информации источника агентства Syria Call, десятки задержанных отправляют в центры временного содержания, чтобы затем насильно переправить в учебно-тренировочные лагеря, после которых новобранцы пополнять ряды «Отрядов народной самообороны». Таким образом курдские радикалы восполняют потери в своих рядах в результате массового дезертирства, которое стало серьезной проблемой группировки с октября прошлого года.

Портал Rojava Network публикует актуальную карты развертывания ВС США. Сообщается, что американские войска развернули свои подразделения и запустили патрулирование на въездах в и выездах из Тель-Тамра, отрезав тем самым дорогу на северо-восток провинции, где расположены нефтегазовые поля Румейлан, занятые силами коалиции. Источник также сообщил, что конвой американских пикапов замечен на трассе М-4 на въезде в поселок Чиль-Акса, провинция Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.