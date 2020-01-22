Ливию продолжают делить страны-участники берлинской конференции

Участники берлинской конференции начали проводить отдельные встречи с главными сторонами ливийского конфликта. По мнению эксперта, результаты конференции не принесли успеха, и теперь каждая страна начнет проводить свои встречи для получения выгоды.

Обсудить кризис в Ливии намерена канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в предстоящую пятницу, 24 января, в Стамбуле. Вместе с этим главы двух государств обсудят Сирию и экономическое сотрудничество. В это время начальник МВД ПНС Фатхи Башага встретился с послом Италии Джусеппе Буччино. Они обсудили результаты конференции в Берлине, закрытие нефтяных полей в североафриканской стране и вопросы миграции в регионе.

Почти у каждой страны существует свой интерес в Ливии. Турция давно принимает активную позицию пособника конфликта и с недавнего времени стала его прямым участником. Анкара долгое время поддерживает боевиков Правительства национального согласия (ПНС). Начиная с января помощь оказывается официально в виде пересылки своих военных. Последнее время на турецких телеканалах ведется пропаганда, напоминающая людям, что когда-то североафриканская земля принадлежала туркменам.

Италия так же заинтересована в Ливии как в сырьевом придатке. В частности, это доказывается бурной реакцией итальянских властей на блокировку нефтяных месторождений Рас-Лануф и Эс-Сидр, при полном игнорировании жестокого отношения ПНС к мигрантам. Из докладов ООН известно, что состоящая из боевиков триполитанская береговая охрана использует беженцев в качестве рабов. Также бандиты зарабатывают на них, требуя выкуп за задержанных.

К тому же с 1912 по 1942 ливийская земля находилась в колониальной зависимости от Итальянского королевства. Сейчас Италия всячески поддерживает неоколониальную политику, помогая ПНС.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, сейчас многие участники прошедшей в Германии конференции начнут проводить сепаратные переговоры по Ливии.

«Сама конференция в Берлине скорее закончилась неудачно, потому что общие декларации не привели к остановке войны, как того собирались добиться участники переговоров. А вот кризис поставки нефти показывает, что ситуация развивается не в сторону деэскалации, а появляется большой потенциал для эскалации конфликта. Здесь одна из сторон может добиться выгод военным путем», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей специалист.

По словам эксперта, связанный с Турцией глава ПНС Файез Саррадж, легитимизующий через этот контакт свое правительство, выступает как суверенный игрок. При этом глава триполитанской «власти» уже заявлял, что результаты берлинской конференции провалились. Он продолжит получать поддержку Анкары, против которой выступает ливийское население.