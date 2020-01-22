Депутат Рады рассказал подробности драки с «ветераном АТО» в Киеве

Киев, 22 января. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива стал участником драки в одном из ресторанов в Киеве.

По словам украинского парламентария, на него «напал человек», который ранее угрожал ему в социальных сетях. Кива также добавил, что нападавший выдает себя за «ветерана АТО», однако им не является. Депутат Рады отметил, что его оппонент причастен к распространению запрещенных веществ и другим противоправным действиям, передает новостное агентство «Харьков».

«По всей видимости, сегодня он пошел ва-банк: зашел в заведение, начал меня оскорблять. Я подошел к нему, нагнулся, чтобы сделать замечание, он ударил меня в лицо», — пояснил депутат.

В Сети было опубликовано видео потасовки с участием Ильи Кивы. Однако видеоролик противоречит той версии, которую озвучил парламентарий. На кадрах можно увидеть, как Кива покидает свое место и направляется к своему оппоненту. Сблизившись с ним, депутат бьет его головой, однако в ответ получает сильный удар в лицо, который едва не отправил Киву в нокаут. После этого в инцидент вмешалась охрана, которая остановила потасовку.

Полиция Киева начала проверку по факту данного инцидента. По данным ведомства, правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия с участием депутата, а также разыскивают второго участника конфликта.