Террористы трижды за сутки атаковали позиции САА в Идлибе, есть жертвы

Идлиб, 22 января. Боевики террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) трижды за сутки атаковали сирийские войска в провинции Идлиб, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения огня. 22 января формирования «Исламской партии Туркестана» трижды атаковали сирийские правительственные войска.

Так, на направлении Хербет-Маазиан — Фаруан около 30 боевиков пытались внезапной атакой захватить позиции САА. Террористов поддерживали четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. Атаку удалось отбить благодаря огневой поддержке артиллерии. Огнем были ликвидированы трое боевиков, еще семеро ранены. Не обошлось без жертв в рядах САА: погибло три и ранены восемь сирийских военнослужащих.

На направлении Гадфа — Абу-Дафна около десяти боевиков, которых поддерживали четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, попытались атаковать позиции сирийской армии. Сирийские военные отразили атаку при поддержке танкового огня. Были уничтожены два и ранены пять боевиков, погибли три и ранены восемь военнослужащих правительственных войск.

Третья атака прошла на направлении Дейр-эль-Гарой — Майсруна. В ней участвовали порядка 20 боевиков и четыре пикапа с пулеметами. Террористы пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах. Атаку отбила артиллерия. Ликвидирован один и ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло два и ранено пять сирийских военнослужащих.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 55 обстрелов со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

От обстрелов вновь пострадали западные пригороды Алеппо. За сутки в результате обстрелов города погибли 12 и ранены 20 мирных жителей. Среди них есть женщины и дети.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что на юге провинции Алеппо продолжается операция ВВС Сирии. Истребители наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Даиль и совершили повторный вылет к позициям исламистов в окрестностях деревень Хан аль-Асаль, Хайян и Аль-Каладжия.