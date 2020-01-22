В аэропорту «Шереметьево» погасили панику из-за вируса 2019-nCoV

В среду, 22 января, СМИ сообщили, что с борта рейса SU 271 Бангкок-Москва в «Шереметьево» сошел пассажир якобы с симптомами коронавируса 2019-nCoV. Этот вирус стал причиной эпидемии в китайской провинции Ухань.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл в аэропорт, где поговорил с персоналом и пассажирами. Выяснилось, что тревога ложная – у пассажира оказалось пищевое отравление.

Работник «Яндекс-такси» по имени Андрей рассказал корреспонденту ФАН, что пассажиров рейса SU 271 Бангкок-Москва действительно задержали для измерения температуры и проведения опроса, однако затем быстро отпустили.

«Пассажиров после посадки не выпускали из самолета, просили заполнить бланки, измеряли температуру, но после того, как в салоне поднялось возмущение, всех отпустили», - рассказал ФАН таксист, ожидавший пассажира с этого рейса.

При этом, как сообщил ФАН один из сотрудников аэропорта, московский аэропорт «Шереметьево» усилил санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Китая еще с вечера вторника. При этом, по его словам, количество групп из Китая сократилось.

«Теперь китайцы прилетают только большими группами, со своим сопровождающим, индивидуалов стало мало», - комментирует работник аэропорта «Шереметьево».

Также не было изменений в правилах досмотра и выдачи багажа. В целом, паники в аэропорту не наблюдается, однако, судя по внешнему виду пассажиров, озабоченность своим здоровьем захватила значительную часть публики – каждый второй теперь носит маску, надеясь защититься от опасного вируса.

Заметим, что специалисты много раз сообщали, что марлевая маска, конечно, не может защитить ни от вирусов, ни от бактерий, поскольку свободно пропускает такие мелкие объекты. Больше того, маска может способствовать заражению, поскольку принуждает владельца дышать глубже.

Международный аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы 40 авиакомпаний по 210 направлениям, причем некоторые авиакомпании, например, China Southern Airlines, осуществляет рейсы по маршруту Москва – Ухань.

ВОЗ и китайские власти отнесли инфекцию 2019-nCoV к семейству ранее неизвестных коронавирусов. Недавно подтвердилось, что вирус может передаваться от человека к человеку. Признаки инфекции включают кашель, повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Инфекция вызывает пневмонию, почечную недостаточность и приводит к летальному исходу, причем инкубационный период длится всего 5–7 дней.