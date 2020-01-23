Сирия новости 23 января 07.00: ВВС Сирии атакуют боевиков в Алеппо и Идлибе, патруль США в Аль-Маликии

Сирия, 23 января. Правительственная авиация наносит удары по позициям боевиков в Идлибе, США патрулируют районы на северо-востоке Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по позициям боевиков на западе Хамы, нанесли удары с воздуха по террористам на юге Идлиба и на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: провели патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Правительственные силы продолжают наносить удары по позициям боевиков на северо-востоке провинции Алеппо, отвечая на многочисленные обстрелы жилых районов города. Как сообщает в Facebook новостное агентство Almohrar Media, вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам в районе Джебель-Сувейхина. Телеканал Halab Today сообщает также об авиаударах по боевикам в районе деревни Аль-Хамира.

#المُحَرَّر عاجل: مراسلنا: الطيران المروحي التابع لقوات الأسد يستهدف بالبراميل المتفجرة جبل #شويحنة بريف #حلب الشمالي. Gepostet von ‎شبكة المُحَرَّر الإعلامية Almohrar Media Network‎ am Mittwoch, 22. Januar 2020

#عاجل

مراسلنا: مقتل مدني وإصابة 3 آخرين جراء قصف جوي قالت المراصد إنه روسي على قرية الحميرة في ريف حلب الجنوبي. — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 22, 2020

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков на юге провинции Идлиб. Как сообщает агентство Step News, под ударом авиации оказались позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», расположенные близ населенного пункта Байнин в холмах Джебель аз-Завия. Еще один удар с воздуха, как сообщает агентство Masar Press, был нанесен по боевикам в районе города Маар-Шурин.

Провинция Ракка

Патруль международной коалиции во главе с США замечен в районе населенного пункта Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки, сообщает новостное агентство Al Khabour.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе провинции Хама. Новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency) сообщил, что под ударом оказались группы боевиков в районе населенного пункта Зейзун.

Ирак

В ходе массовых протестов в иракском городе Басра толпа подожгла здание проиранской организации «Бадр». Об этом сообщает израильский источник в Twitter (@no_itsmyturn).