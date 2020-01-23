Сирия новости 23 января 07.00: ВВС Сирии атакуют боевиков в Алеппо и Идлибе, патруль США в Аль-Маликии

Сирия, 23 января. Правительственная авиация наносит удары по позициям боевиков в Идлибе, США патрулируют районы на северо-востоке Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по позициям боевиков на западе Хамы, нанесли удары с воздуха по террористам на юге Идлиба и на северо-востоке Алеппо.
Международная коалиция: провели патрулирование на северо-востоке Хасаки.
Провинция Алеппо
Правительственные силы продолжают наносить удары по позициям боевиков на северо-востоке провинции Алеппо, отвечая на многочисленные обстрелы жилых районов города. Как сообщает в Facebook новостное агентство Almohrar Media, вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам в районе Джебель-Сувейхина. Телеканал Halab Today сообщает также об авиаударах по боевикам в районе деревни Аль-Хамира.
#المُحَرَّر عاجل: مراسلنا: الطيران المروحي التابع لقوات الأسد يستهدف بالبراميل المتفجرة جبل #شويحنة بريف #حلب الشمالي.Gepostet von شبكة المُحَرَّر الإعلامية Almohrar Media Network am Mittwoch, 22. Januar 2020
#عاجل— HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 22, 2020
مراسلنا: مقتل مدني وإصابة 3 آخرين جراء قصف جوي قالت المراصد إنه روسي على قرية الحميرة في ريف حلب الجنوبي.
Провинция Идлиб
ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков на юге провинции Идлиб. Как сообщает агентство Step News, под ударом авиации оказались позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», расположенные близ населенного пункта Байнин в холмах Джебель аз-Завия. Еще один удар с воздуха, как сообщает агентство Masar Press, был нанесен по боевикам в районе города Маар-Шурин.
Провинция Ракка
Патруль международной коалиции во главе с США замечен в районе населенного пункта Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки, сообщает новостное агентство Al Khabour.
Провинция Хама
ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе провинции Хама. Новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency) сообщил, что под ударом оказались группы боевиков в районе населенного пункта Зейзун.
Ирак
В ходе массовых протестов в иракском городе Басра толпа подожгла здание проиранской организации «Бадр». Об этом сообщает израильский источник в Twitter (@no_itsmyturn).