Рожин заявил, что страны Ближнего Востока выдавят США из региона

Москва, 22 января. Жители стран Ближнего Востока больше не позволят американцам оставаться в регионе. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее депутат иранского парламента Ахмад Хамзе заявил о готовности заплатить три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. По словам парламентария, жители иранской провинции Керман, которая является родиной убитого американцами генерала Касема Сулеймани, готовы выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет главу Белого дома.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что жители стран Ближнего Востока больше не намерены терпеть присутствие США в регионе, передает «Полит Эксперт».

«Такие эмоциональные угрозы Трампу — это все явления, связанные с реакцией иранского общества и иранского государства на действия США на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что ближневосточные государства больше не позволят американцам оставаться в регионе, так как безответственные действия Вашингтона наносят больший вред, чем боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Рожин выразил уверенность, что Иран будет предпринимать решительные действия, чтобы вынудить США покинуть Ближний Восток. При этом США не готовы смириться с утратой своего влияния в регионе, поэтому не будут менять свою стратегию в отношении стран Ближнего Востока.

«Сейчас мы видим не дипломатические шаги, а угрозу, секционное давление, убийства, что дополняет политику в регионе, которая проводилась при Обаме. США только озлобляет местное население своими действиями», — резюмировал Рожин.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Позднее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США в Ираке, что стало ответом на убийство Сулеймани.

Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США из страны. Однако в Пентагоне заявили, что американские войска не намерены покидать территорию Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.