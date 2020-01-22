Об уникальных находках рассказали в Центральном архиве литературы и искусства в Петербурге. ФАН-ТВ

В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга рассказали об уникальных документах периода Великой Отечественной войны и времен блокады Ленинграда. Один из таких документов — боевой лист с пятнами крови. Они остались на бумаге после смертельного ранения бойца Карельского фронта Василия Смирнова. Он погиб во время блокады Ленинграда зимой 1941 года. Документ лежал в его нагрудном кармане. Боевой лист в государственный архив передал боевой товарищ Смирнова — фронтовой поэт Александр Решетов.

«Расшифровывая автограф, мы читаем следующее, то, что написал Решетов: «С этой листовкой мы бежали со Смирновым в наступление, самолеты мелкими бомбами нас прихватили, его убило. На листовке кровь Смирнова», — о боевом листе рассказывает директор Центрального архива литературы и искусства Петербурга Людмила Николаева.

Хранятся в архиве, например, и подлинные сценарии документального фильма «Ленинград в борьбе». На пожелтевших страницах написано и о залпах зенитных орудий, и о том, как дружинницы прощаются с матерями, и как дети везут погибших — все то, что происходило на улицах города. Кино снимали во время самой блокады Ленинграда. Работали над ним в основном зимой, а выпустили — летом 1942-го. Среди ценных документов о блокаде в архиве сохранился и приказ об освобождении города, подписанный командующим Ленинградского фронта — Леонидом Говоровым.

«Сам документ на двух листах, и обращаю ваше внимание на две печати, которые указывают, когда именно 27 января 1944 года текст зачитывался по Ленинградскому радио. Мы с вами можем видеть, что в первый раз приказ зачитывался в 19.45 и второй раз его читали в 20.54», — комментирует главный хранитель фондов ЦГАЛИ СПб Егор Кривда.

Больше всего 75 тысяч документов временем Великой Отечественной войны хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга: личные дневники, открытки, фотографии и афиши и многое другое.

«Большинство наших документов хранится в специальной архивной упаковке — это папки из бескислотного картона», — рассказывает заведующий отделом обеспечения сохранности и государственного учета документов ЦГАЛИ СПб Сергей Чернобай.

Петербуржцы могут среди множества документов найти сведения о своих героических родственниках, а также и сами поделиться информацией. Ежегодно фонды архива пополняются на несколько тысяч материалов. Всего же здесь хранится около 350 тысяч различных документов.