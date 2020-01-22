Депутат Новиков считает убийство Сулеймани последней каплей терпения для Ирана

Москва, 22 января. Убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани стало последней каплей для Тегерана, который больше не готов терпеть американское давление, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ликвидацию военачальника депутат назвал «стопроцентным актом государственного терроризма в отношении государства — члена ООН».

«Убийство Сулеймани было квинтэссенцией, которая символизировала, что США не собираются выполнять никакие правила игры, выдавая себя за самое цивилизованное государство в мире, которое может диктовать другим демократические нормы», — пояснил Новиков в комментарии агентству «Политика сегодня».

Появившееся в СМИ обещание иранского парламентария выплатить вознаграждение в размере трех миллионов долларов за голову американского лидера Дональда Трампа Новиков склонен расценивать, как «эпизод информационной войны» между США и Ираном.

«Тегеран в обострении ситуации не заинтересован и очень разумно проводит политику для того, чтобы избежать эскалации конфликта», — заключил эксперт.

Напомним, отношения между США и Ираном резко обострились в начале года, когда американские военные по приказу Трампа ликвидировали иранского военачальника. Тегеран заявил, что отомстит США за гибель командующего.

В результате 8 января Иран ответил американской стороне ракетным ударом по ее военным базам в Ираке. Позже Пентагон признал, что в результате атаки пострадали 11 граждан США.

Военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что жители государств Ближнего Востока больше не намерены терпеть присутствие США в регионе, поскольку безответственные действия Вашингтона наносят больший вред, чем боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.