Сын Рязановой актер Данила Перов внезапно скончался в Москве

Москва, 22 января. Заслуженный артист России, сын известной актрисы Раисы Рязановой Данила Перов умер на 52-м году жизни. О его скоропостижной смерти сообщили в театре «Содружество актеров Таганки».

По данным, представленным на официальном сайте театра, Перова внезапно не стало в ночь на среду в Москве.

«Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — говорится в сообщении.

Актриса Елена Скороходова сообщила в социальной сети Facebook, что причиной смерти мужчины стал тромб. У Перова остался сын.

Будущий артист появился на свет в браке Рязановой с актером Юрием Перовым. Как уточняет телеканал «360», дебют сына народной артистки РФ в кино состоялся в конце 60-х годов. В 1992 году он работал в театре «МодернЪ», сразу после окончания школы-студии МХАТ. Затем перешел в театр «Содружество актеров Таганки».

Помимо сцены Перов вел передачи на радио, а также снимался в сериалах и фильмах. Зрителю он известен по ролям в «Отеле «Элеон», «Универе» и «Марше Турецкого».

Ранее стало известно о том, что в возрасте 36 лет после продолжительной болезни скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. В 2018 году врачи диагностировали у юмориста лимфобластный лейкоз, затем он проходил длительное лечение в Москве.