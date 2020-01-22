У госпитализированного в Петербурге гражданина КНР не подтвердился коронавирус 

Санкт-Петербург, 22 января. Специалисты в ходе исследований не подтвердили наличие коронавируса у студента из Китая, госпитализированного в Северной столице, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

По словам представителя комитета, анализы студента уже готовы, у него обычная ОРВИ.

Ранее в среду источник ФАН сообщил, что в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина обследуют двух пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Один из них гражданин России, который прилетел в Петербург из Шанхая. Позднее в больницу был доставлен гражданин Китая, который прибыл в Петербург около недели назад.

Гражданин КНР обратился за медицинской помощью в частную клинику, однако позднее его доставили в больницу имени Боткина с подозрением на заражение коронавирусом.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал городской рынок морепродуктов. Медикам удалось выяснить, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

В Китае уже зафиксировано 440 случаев заражения, девять из которых закончились смертью пациента. Российские же врачи не зарегистрировали ни одной госпитализации, связанной с новым коронавирусом.